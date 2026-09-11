Красивые пейзажи китайской реки поэтов и художников

Хотя на Земле очень много мест, которые можно назвать «мечтой фотографа», но очень не многие из них могут заставить вас почувствовать, будто вы оказались внутри красивейшей картины.
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