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Мы соседи по планете

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Красивые пейзажи китайской реки поэтов и художников

Хотя на Земле очень много мест, которые можно назвать «мечтой фотографа», но очень не многие из них могут заставить вас почувствовать, будто вы оказались внутри красивейшей картины.

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