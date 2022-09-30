В Ивановской области участковый уполномоченный полиции спас из пожара двух женщин и малолетних детей

«В Ивановской области участковый уполномоченный полиции Межмуниципального отдела МВД России «Кинешемский» вместе со своим другом спас из пожара женщину с двумя малолетними детьми и пенсионерку.
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