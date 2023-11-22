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Военное обозрение

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Продвижение ВС РФ к Новокалиново связано с целесообразностью расширения зоны охвата Авдеевки

Продвижение ВС РФ к Новокалиново связано с целесообразностью расширения зоны охвата Авдеевки

О ситуации в Авдеевке сообщают военнослужащие с места проведения российской наступательной операции. За последние сутки российские штурмовые группы осуществили продвижение минимум на двух направлениях.

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