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RT Russia

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Памфилова: против России идёт война в том числе на электоральном фронте

Памфилова: против России идёт война в том числе на электоральном фронте

Против России идёт война не только в зоне СВО, но и на электоральном фронте. Такое заявление сделала председатель ЦИК Элла Памфилова.

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Малик Гумеров

"но и на электоральном фронте." - Какая нахрен война против  электората ?        Росионские элитки = это холопы-холуи своих импортных хозяев , диверсанты врага !    Что то новое  ---- война против своих  холопов ???                                                             Война информационная, психологическая , .... на фронтах   экономики , культуры , нравственности , истории , образования .... во всех сферах жизни , ИДЕТ ПРОТИВ НАРОДА  - ПРОТИВ РУСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ !                                                                  Электорат в этой войне на стороне врага , как диверсанты !!!