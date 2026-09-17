Памфилова: против России идёт война в том числе на электоральном фронте

Против России идёт война не только в зоне СВО, но и на электоральном фронте. Такое заявление сделала председатель ЦИК Элла Памфилова.
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"но и на электоральном фронте." - Какая нахрен война против электората ? Росионские элитки = это холопы-холуи своих импортных хозяев , диверсанты врага ! Что то новое ---- война против своих холопов ??? Война информационная, психологическая , .... на фронтах экономики , культуры , нравственности , истории , образования .... во всех сферах жизни , ИДЕТ ПРОТИВ НАРОДА - ПРОТИВ РУСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ! Электорат в этой войне на стороне врага , как диверсанты !!!