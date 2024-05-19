Айдар Салимгараев поздравил журналистов РТ с профессиональным праздником

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев выразил свои поздравления журналистам региона с профессиональным праздником — Днем печати Республики Татарстан, передает «Татар-информ».
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