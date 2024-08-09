Ямал отмечает Международный день коренных народов: поддержка, традиции и культурные события

Этот день посвящён защите прав, сохранению культуры и языков коренных этносов. Глава региона, Дмитрий Артюхов, обратился с поздравлением к ямальцам: «В этот день мы отмечаем важный и знаковый для Ямала праздник – День коренных народов мира.