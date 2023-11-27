Случай в Бермудском треугольнике, который учёные так и не смогли объяснить

В морях и океанах частенько происходят странные явления. То хрономиражи возникают посреди белого дня, то необъяснимые объекты фиксируются аппаратурой, то НЛО погружаются в воду или, наоборот, выныривают из неё.
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