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Происшествия

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В Кемеровской области — Кузбассе местный житель обвиняется в незаконном использовании сим-боксов

В Кемеровской области — Кузбассе местный житель обвиняется в незаконном использовании сим-боксов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика и обеспечении его функционирования в целях совершения иного преступления, совершенном организованной группой (ч.

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