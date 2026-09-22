В Кемеровской области — Кузбассе местный житель обвиняется в незаконном использовании сим-боксов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика и обеспечении его функционирования в целях совершения иного преступления, совершенном организованной группой (ч.