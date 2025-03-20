Новые правила и Mos ID. Как арендовать электросамокат в Москве в 2025 году?

фото: ИЦПМ Сезон проката электросамокатов в столице в 2025 году ознаменован новым правилом. Арендовать средство передвижения на двух колесах теперь можно только после прохождения верификации через Mos ID.
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