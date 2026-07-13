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Маротта о срыве трансфера Халайли: «Это отказ олимпийского комитета Италии, а не медперсонала «Интера». Очень жаль, но мы обязаны подчиниться»

Президент «Интера» Беппе Маротта прокомментировал срыв трансфера правого латераля « Юниона » Анана Халайли .

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