Постпред Ульянов: МАГАТЭ развенчало фейки о причастности России к пожару на ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ развенчали фейки о причастности России к пожару на Запорожской АЭС. Но недостоверная информация продолжает распространяться, заявил в Telegram-канале постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии