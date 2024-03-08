За комментарий под постом чиновницы о проекте "ВсеДляПобеды" житель Тульской области получил штраф в 40 000 рублей

Алексинский межрайонный суд рассмотрел административное дело о дискредитации ВС РФ. Нарушением послужил комментарий, который мужчина оставил на странице главы администрации рабочего поселка Новогуровский под постом о поддержке проекта "ВсеДляПобеды71".
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