Ученые: просмотр коротких видео может привести только к усилению скуки

Эксперты рекомендуют избегать перемоток и пропуска роликов.Исследование, проведенное учеными из Университета Торонто-Скарборо, показало, что просмотр коротких видео в TikTok и YouTube может привести к усилению скуки.
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