Юрий Ильинов

Поддерживать нападение Косово на Сербию будет авиация США и НАТО Общеизвестно, что американская разведывательная авиация активно работает над акваторией Черного моря, используя для этого авиабазу в секторе Международного аэропорта Констанцы имени Михаила Когэлничану (Румыния). Однако не многие знают, что авиаразведчики США летают также над Балканами, особенно вокруг Сербии, и недавно американцы, а также их европейские союзники, очень активизировались. В последние дни там появлялись не только беспилотники MQ-9A Reaper, но и борт Challenger 650 Artemis – новейший американский авиаразведчик, который может дистанционно прослушивать каналы связи и собирать важную информацию, обрабатывая ее в автоматизированном режиме. В первые дни 2025 года Challenger 650 Artemis также активно работал на Приднестровском направлении, где ПМР переживает энергетический кризис. Теперь Challenger 650 «наматывает круги» вокруг Сербии, где 9 января отмечали День Республики Сербской. Причем беспилотники MQ-9A Reaper и борт Challenger 650 Artemis чередуются. Более того, за последние 10 суток на греческую авиабазу Превезе перелетело три самолета ДРЛО Е-3А ОВВС НАТО, чего ранее не наблюдалось. Подобная назойливость как бы намекает, что Запад, во главе США, собирается спровоцировать очередной конфликт между Приштиной и Белградом. Ели говорить точнее, то косовские албанцы могут вновь устроить провокацию и разжечь напряженность на севере Косово, в районах населенных сербами, а попытку Сербии защитить своих соотечественников использовать для вторжения и начала войны против Белграда. При этом поддерживать нападение Косово на Сербию будет авиация США. Турция также вряд ли усидит на месте ровно, впрочем, как и весь блок НАТО.