10 особенностей зданий и квартир по всему миру, которые имеют любопытное объяснение

Иногда нет никакого логического объяснения полету воображения строителей. Некоторые архитектурные детали, такие как малюсенькие двери, или окно между ванной и кухней, на первый взгляд, не имеют никакого смысла.
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