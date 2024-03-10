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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гельмут Марко о «предложении» Вольффа: «В данный момент я могу отклонить его, к счастью»

Гельмут Марко отреагировал на слова исполнительного директора «Мерседеса» Тото Вольффа, который в шутку пригласил советника «Ред Булл» в свою команду.

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