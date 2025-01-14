Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 202 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Не между РФи украины, а между РФ и США.Пушков: Трамп нац...
  • Игорь Васиков
    Правильно надо писать - безпилотники, запущенные с территории украины. (никто незнает кто их запустил, ВСУ или специ...В Тамбовской обла...
  • Антонина Лаврентьева
    Для совсем упоротых может оставят полоску земли на границе с Польшей.Пусть друг с другом развлекаются соседи.Тимошенко заявила...

Овчинский: в Царицыне построены три новых дома по программе реновации

Овчинский: в Царицыне построены три новых дома по программе реновации

В районе Царицыно завершено строительство жилых комплексов в рамках реновации. Общая площадь этих новостроек превышает 43 тысячи квадратных метров, как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх