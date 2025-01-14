Овчинский: в Царицыне построены три новых дома по программе реновации

В районе Царицыно завершено строительство жилых комплексов в рамках реновации. Общая площадь этих новостроек превышает 43 тысячи квадратных метров, как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.