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Радикальные исламисты призвали оказать гуманитарную помощь афганцам

Оказать гуманитарную помощь населению Афганистана призвала делегация правящего страной движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прибывшая в Женеву на переговоры с представителями неправительственных организаций.

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