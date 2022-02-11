Радикальные исламисты призвали оказать гуманитарную помощь афганцам

Оказать гуманитарную помощь населению Афганистана призвала делегация правящего страной движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прибывшая в Женеву на переговоры с представителями неправительственных организаций.
Оказать гуманитарную помощь населению Афганистана призвала делегация правящего страной движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прибывшая в Женеву на переговоры с представителями неправительственных организаций.
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