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«Новая жена сына чуть не подралась с четырехлетней падчерицей из-за игрушки!» – возмущается свекровь

«Новая жена сына чуть не подралась с четырехлетней падчерицей из-за игрушки!» – возмущается свекровь

—Сын развелся с женой совсем недавно, несколько месяцев назад, – рассказывает шестидесятилетняя Дина Геннадьевна.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Неправы обе - и бабушка и Алиса. А внучке и вправду надо было разъяснить, что чужого брать нельзя. Я с раннего детства знала, что чужое без спросу брать нельзя, так меня мама воспитала.Хоть я у неё была поздним и единственным ребёнком после смерти старшей дочки. А внучке не сам жираф  был нужен, а послеи её прихоть. Ведь второго жирафа она ногой пнула.
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12 час.
Элеонора Коган
И бабушка неправа, набаловала девочку до ужаса. в садик она не ходит, с детьми не контактирует. Как же она в школу-то ходить будет? Будет всё отнимать у других детей?  Я тоже была не детсадовская, домашняя, и мне тоже было непросто в первое время  в школе, но с детьми я быстро подружилась. И не надо потакать внучке во всём и просить эту игрушку для неё.И Алиса тоже поступила глупо, отнимая у 4-хлетнего ребёнка игрушку.Над было сразу убрать эту игрушку.
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12 час.

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