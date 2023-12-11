«Новая жена сына чуть не подралась с четырехлетней падчерицей из-за игрушки!» – возмущается свекровь

Неправы обе - и бабушка и Алиса. А внучке и вправду надо было разъяснить, что чужого брать нельзя. Я с раннего детства знала, что чужое без спросу брать нельзя, так меня мама воспитала.Хоть я у неё была поздним и единственным ребёнком после смерти старшей дочки. А внучке не сам жираф был нужен, а послеи её прихоть. Ведь второго жирафа она ногой пнула.

Элеонора Коган

И бабушка неправа, набаловала девочку до ужаса. в садик она не ходит, с детьми не контактирует. Как же она в школу-то ходить будет? Будет всё отнимать у других детей? Я тоже была не детсадовская, домашняя, и мне тоже было непросто в первое время в школе, но с детьми я быстро подружилась. И не надо потакать внучке во всём и просить эту игрушку для неё.И Алиса тоже поступила глупо, отнимая у 4-хлетнего ребёнка игрушку.Над было сразу убрать эту игрушку.