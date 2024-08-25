Медведев: Дуров хотел быть гениальным «человеком мира», но просчитался

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции, вспомним давний разговор с предпринимателем, во время которого спросил у него, почему он не хочет сотрудничать с российскими правоохранительными структурами по тяжким преступлениям.