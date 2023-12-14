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Спички - не игрушка

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Пророчество православных старцев сбывается: Киев уходит под воду

Пророчество православных старцев сбывается: Киев уходит под воду

Ситуация с затоплением станций в Киевском метро гораздо серьёзнее, чем признают власти. Вспоминается пророчество православных старцев о том, что через полгода после осквернения Киево-Печерской Лавры Киев уйдёт под воду.

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