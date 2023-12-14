Пророчество православных старцев сбывается: Киев уходит под воду

Ситуация с затоплением станций в Киевском метро гораздо серьёзнее, чем признают власти. Вспоминается пророчество православных старцев о том, что через полгода после осквернения Киево-Печерской Лавры Киев уйдёт под воду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии