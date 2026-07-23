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Путин: Россия сама выпускает сырье и материалы для производства вооружения

Путин: Россия сама выпускает сырье и материалы для производства вооружения

Россия — одна из немногих стран мира, которая сама обеспечивает себя сырьем и материалами для производства перспективных вооружений, 23 июля заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности страны.

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