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Гусь увидел на улице мерзнущего щенка и укрыл его крыльями от дождя и ветра: видео прохожих

Гусь увидел на улице мерзнущего щенка и укрыл его крыльями от дождя и ветра: видео прохожих

Маленький щенок совсем замерзал на обочине дороги и никто не обращал на него внимания. Собаку увидел только гусь с расположенной неподалеку фермы: прохожие сняли на видео, как птица надежно укрыла щенка крыльями от дождя и пронизывающего ветра.

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