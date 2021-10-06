Гусь увидел на улице мерзнущего щенка и укрыл его крыльями от дождя и ветра: видео прохожих

Маленький щенок совсем замерзал на обочине дороги и никто не обращал на него внимания. Собаку увидел только гусь с расположенной неподалеку фермы: прохожие сняли на видео, как птица надежно укрыла щенка крыльями от дождя и пронизывающего ветра.