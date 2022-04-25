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Концерн Rheinmetall хочет направить Украине 88 танков Leopard 1A5

vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0 Немецкий концерн Rheinmetall попросил правительство Германии одобрить поставку танков Leopard 1A5 на Украину.

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