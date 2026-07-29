Крупнейшая в мире морская подстанция заработает у побережья Гуандуна

Крупнейшая в мире морская подстанция / © China Three Gorges Подстанцию, которую называют «Сердцем морского ветра», разместили в конце июля примерно в 100 километрах от побережья города Янцзян в Южно-Китайском море.
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