Петрозаводчане высказались против строительства завода рядом с домами

Жильцы домов по Соломенскому шоссе провели сход и намерены добиваться справедливости в суде 9 ноября жильцы домов № 9, 9а и 9б по Соломенскому шоссе собрались на сход, чтобы заявить свое несогласие с планами строительства нового завода в районе парка «Вилда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии