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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Петрозаводчане высказались против строительства завода рядом с домами

Жильцы домов по Соломенскому шоссе провели сход и намерены добиваться справедливости в суде 9 ноября жильцы домов № 9, 9а и 9б по Соломенскому шоссе собрались на сход, чтобы заявить свое несогласие с планами строительства нового завода в районе парка «Вилда».

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