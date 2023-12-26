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Сок свеклы снижает давление и увеличит выносливость

Сок свеклы снижает давление и увеличит выносливость

Специалисты Имперского колледжа Лондона провел исследование, и выяснили закономерность.На основании исследований, в которых приняли участие 80 человек, 11 специалистов из разных стран, работающих на базе Имперского колледжа Лондона, пришли к выводу, что сок свеклы снижает давление и увеличит выносливость.

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