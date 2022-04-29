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Обманывают сами себя: Пушков высмеял мнимый отказ Польши от российского газа

Обманывают сами себя: Пушков высмеял мнимый отказ Польши от российского газа

Обманывают сами себя: Пушков высмеял мнимый отказ Польши от российского газа AlexCoderОбманывают сами себя: Пушков высмеял мнимый отказ Польши от российского газа AlexCoder Варшава перешла на реверсную схему, в упор игнорируя собственные противоречия Член Совета Федерации Алексей Пушков иронично отреагировал на гибкость Варшавы, которая, несмотря на свои резкие и категоричные заявления, продолжает закупать российский газ реверсом у немецкой стороны в объемах, которые ранее получала из Российской Федерации.

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