Рубль вошёл в число самых сильных валют к доллару в июле

Рубль вошёл в число самых укрепившихся к доллару валют в июле: его курс по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос к американской валюте на 2,48%, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.
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