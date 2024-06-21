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Водитель, из-за которого погибла женщина у ТЦ «Шоколад», предстанет перед судом

Водитель, из-за которого погибла женщина у ТЦ «Шоколад», предстанет перед судом

В результате разворота кусок тротуарной плитки попал в голову 38-летней женщине.В отношении водителя автопоезда Volvo, виновного в смертельной аварии у ТЦ «Шоколад» в сентябре 2023 года, утверждено обвинительное заключение.

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