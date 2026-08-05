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Специалист по безопасности Малышенко: удар молнии может вызвать паралич

Специалист по безопасности Малышенко: удар молнии может вызвать паралич

Преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко рассказал, что удар молнии может привести к ожогам, нарушениям слуха и зрения, потере памяти, параличу, остановке дыхания или сердца.

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