Специалист по безопасности Малышенко: удар молнии может вызвать паралич

Преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко рассказал, что удар молнии может привести к ожогам, нарушениям слуха и зрения, потере памяти, параличу, остановке дыхания или сердца.
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