iPhone с клавиатурой? Как такое возможно?

Как из iPhone сделать смартфон наподобие BlackBerry, чтобы сохранить экран и получит внизу клавиатуру, раскладки «QWERTY»? Компания Clicks разработала чехол с физической клавиатурой, чьи клавиши совместимы со специальным приложением на iPhone 14 Pro и iPhone 15 Pro.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии