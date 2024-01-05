iPhone с клавиатурой? Как такое возможно?

Как из iPhone сделать смартфон наподобие BlackBerry, чтобы сохранить экран и получит внизу клавиатуру, раскладки «QWERTY»? Компания Clicks разработала чехол с физической клавиатурой, чьи клавиши совместимы со специальным приложением на iPhone 14 Pro и iPhone 15 Pro.