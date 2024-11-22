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Медведев опубликовал видео удара «Орешником» по Украине

Медведев опубликовал видео удара «Орешником» по Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал видео, на котором запечатлен момент удара новейшей баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине.

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