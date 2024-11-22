Медведев опубликовал видео удара «Орешником» по Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал видео, на котором запечатлен момент удара новейшей баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине.
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