Газета Труд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета Труд

538 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Все  государства  и  границы  создавались  в  результате  войн  силой  оружия.Путин: Израиль си...
  • Надежда Белугина
    А кто недавно Пугачёвой ручку целовал? Фигаро здесь - Фигаро - там...России не по пути...
  • Гарий Щерба
    Вот с Фридмана и  НАДО НАЧИНАТЬ , ИУДА ВЕРНУЛСА  в  РОССИЮ ....!!!!Спикер Госдумы по...

НАТО готовит украинских боевиков в лагерях в ЕС - директор ФСБ России

НАТО готовит украинских боевиков в лагерях в ЕС - директор ФСБ России

Спецслужбы НАТО курируют 17 тренировочных лагерей, которые действуют в странах – членах Европейского союза и которые готовят для Украины боевиков из числа участников международных террористических организаций (МТО) и наемников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх