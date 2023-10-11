НАТО готовит украинских боевиков в лагерях в ЕС - директор ФСБ России

Спецслужбы НАТО курируют 17 тренировочных лагерей, которые действуют в странах – членах Европейского союза и которые готовят для Украины боевиков из числа участников международных террористических организаций (МТО) и наемников.
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