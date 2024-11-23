Какой маникюр сделать на Новый год Змеи 2025

Согласно Восточному календарю 2025 год предстоит прожить под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Чтобы этот период прошел удачно, предпочтения этого сказочного животного следует учесть при подготовке к празднику.
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