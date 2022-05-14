Весь пожарный надзор МЧС РФ направлен на проверки населенных пунктов

МЧС России направило всех работников Госпожнадзора (ГПН) на проверки и профилактические обследования подверженных угрозе природных пожаров населенных пунктов, детских лагерей и социально значимых объектов из-за сложной пожароопасной обстановки.
МЧС России направило всех работников Госпожнадзора (ГПН) на проверки и профилактические обследования подверженных угрозе природных пожаров населенных пунктов, детских лагерей и социально значимых объектов из-за сложной пожароопасной обстановки.
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