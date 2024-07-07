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Царьград

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Врачи назвали неочевидные признаки и симптомы инфаркта

Врачи назвали неочевидные признаки и симптомы инфаркта

Рассказываем, какие бывают неочевидные признаки и симптомы инфаркта.Врач-кардиолог Сергей Васильев в интервью изданию "ФедералПресс" рассказал о малоизвестных симптомах инфаркта, которые могут помочь своевременно распознать опасное состояние.

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