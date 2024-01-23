"Деньги — это всё, что имеет для неё значение". Ким Кардашьян раскритиковали за сотрудничество с Balenciaga

Накануне стало известно, что Ким Кардашьян снова стала амбассадором модного дома Balenciaga. После этого звезда реалити-шоу столкнулась с критикой в сети: многие её поклонники сочли такой поступок неуместным после скандальной рекламы бренда, в которой дети позируют с BDSM-атрибутикой.
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