"Деньги — это всё, что имеет для неё значение". Ким Кардашьян раскритиковали за сотрудничество с Balenciaga

Накануне стало известно, что Ким Кардашьян снова стала амбассадором модного дома Balenciaga. После этого звезда реалити-шоу столкнулась с критикой в сети: многие её поклонники сочли такой поступок неуместным после скандальной рекламы бренда, в которой дети позируют с BDSM-атрибутикой.