Главные новости дня, 13 июля 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов. Среди них – базовый закон "О ежегодной , имеющим двух и более детей" и поправки в Бюджетный кодекс, которые вошли в "бюджетный пакет" законопроектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии