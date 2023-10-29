Steak Lovers
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Steak Lovers

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Рыба в рукаве. Универсальный рецепт для судака, хека или минтая: сочно и без лишних отходов

Рыба в рукаве. Универсальный рецепт для судака, хека или минтая: сочно и без лишних отходов

Легко можно усилить вкус и сочность даже в самой доступной речной рыбе. Для этого необходимо не использовать традиционное жарение, как это привыкли делать многие, а вместо этого нежно пропитать филе маринадом с добавлением слоев начинки и запечь в пленке, чтобы сохранить все ароматы внутри.

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