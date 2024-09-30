Глобальное потепление может привести к распространению диареи к 2100 году

Сильнее всего риску будут подвержены дети Повышение средней температуры воздуха в пределах двух градусов может увеличить госпитализации из-за диареи к 2100 году, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.
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