Зачем красноармейцам выдавали пробковые «колониальные» шлемы в 1941-м

В фотохронике первого военного лета есть кадры, которые ломают привычную картину 1941 года: красноармейцы в светлых гимнастерках и головных уборах, будто позаимствованных у британских колониальных войск, — широкополых панамах и пробковых шлемах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии