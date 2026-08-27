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Русская Семёрка

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Зачем красноармейцам выдавали пробковые «колониальные» шлемы в 1941-м

В фотохронике первого военного лета есть кадры, которые ломают привычную картину 1941 года: красноармейцы в светлых гимнастерках и головных уборах, будто позаимствованных у британских колониальных войск, — широкополых панамах и пробковых шлемах.

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