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Солнечный удар по планете. Чего ждать от магнитной бури 29 и 30 августа 2026 года

Солнечный удар по планете. Чего ждать от магнитной бури 29 и 30 августа 2026 года

Конец августа может пройти для жителей Земли под знаком неспокойной космической погоды. По прогнозам специалистов, 29 августа ожидается усиление геомагнитной активности: индекс Kp может подняться до 5,7, что соответствует уровню сильной магнитной бури.

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