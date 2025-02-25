В МИД заявили об усилении со стороны ВСУ обстрелов на фоне переговоров

Обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливаются на фоне встречи делегаций РФ и США в Саудовской Аравии, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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