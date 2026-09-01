Происшествия
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Происшествия

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Бизнесмена, устроившего свалку вместо горнолыжной трассы на арендованном участке, осудят в Липецке

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Липецкой области окончено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего учредителя общества с ограниченной ответственностью, который под видом возведения горнолыжной трассы превратил арендованный земельный участок в незаконную свалку.

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