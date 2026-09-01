Бизнесмена, устроившего свалку вместо горнолыжной трассы на арендованном участке, осудят в Липецке

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Липецкой области окончено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего учредителя общества с ограниченной ответственностью, который под видом возведения горнолыжной трассы превратил арендованный земельный участок в незаконную свалку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Происшествия19 подписчиков
Свежие комментарии
- Председателем Сле...
- В День России под...
- Председатель СК Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым