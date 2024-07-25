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Ученые обнаружили новые пути заражения клеток коронавирусом

Ученые обнаружили новые пути заражения клеток коронавирусом

Одни штаммы вызывают тяжелые пневмонии, другие поражают верхние дыхательные пути.Международная группа ученых провела исследование и выяснила, что коронавирус SARS-CoV-2 может поражать более широкий спектр клеток легких, чем предполагалось ранее.

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