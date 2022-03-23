Пермские ветераны организуют акцию поддержки российской армии

prt scr youtube.com/Блокнот Новороссийск Пермская региональная организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов проведет патриотическую акцию в поддержку российской армии, участвующей в спецоперации на Украине.
prt scr youtube.com/Блокнот Новороссийск Пермская региональная организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов проведет патриотическую акцию в поддержку российской армии, участвующей в спецоперации на Украине.
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