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Чем отличается белокочанная капуста от краснокочанной, объяснил доцент Быстров

Чем отличается белокочанная капуста от краснокочанной, объяснил доцент Быстров

Многие слышали, что белокочанную капусту лучше квасить и готовить, а краснокочанную — добавлять в салат.

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