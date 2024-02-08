На что только не пойдёшь, чтобы выделиться: кто-то красит волосы в зелёный цвет, кто-то делает себе татуировки в самых неожиданных местах, кто-то заливает под кожу силикон.
На какие бытовые жертвы идут евроукраинцы ради дерусификации
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Хохол-это диагноз
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11 час.
НЭ
Наталья Эрнст
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10 час.
Леонид Руси
В семнадцатом революционные массы решили отказаться от буржуазных поповских имён... и придумали новые... Даздраперма, Лампочка, Воля... Но не прижились дебильные имена и праздники... Не приживутся и кастрюлеголовые новшества
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5 час.
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