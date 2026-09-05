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Царьград

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Минстрой оценил успехи Костромы в развитии региона и инфраструктуры

Минстрой оценил успехи Костромы в развитии региона и инфраструктуры

Министр строительства России Ирек Файзуллин оценил достижения Костромской области в развитии жилья и инфраструктуры.

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